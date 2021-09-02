В Челябинске прокуратура начала проверку после падения ребенка в люк

Мальчика спас отец

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска начала проверку после публикаций СМИ о падении школьника в канализационный люк. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, ЧП случилось вечером 29 августа. Восьмилетний Кирилл гулял с отцом и внезапно провалился в канализационный люк с водой. Мужчина кинулся на спасение сына. К счастью, мальчик серьезно не пострадал.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В настоящее время устанавливаются собственники указанного объекта, направлены запросы в компетентные органы и организации», — рассказала Наталья Мамаева.

Как ранее писал наш сайт, в сквере возле ЮУрГУ в люк провалился трехлетний мальчик. Крышка коллектора тут же захлопнулась обратно. Если бы отец отвлекся, то и не заметил бы, куда делся ребенок. По факту происшествия прокуратура также провела проверку.