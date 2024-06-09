В Челябинске после обильного дождя автомобили утонули в луже

Воду уже откачивают

На улице Валдайской в Калининском районе Челябинска прямо на проезжей части после обильного дождя образовалась большая и глубокая лужа. И если грузовые авто еще хоть как-то преодолевают препятствие, то легковые автомобили тонут.

В пресс-службе администрации Челябинска журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что на месте уже откачивают воду.

«На Валдайской работает бригада „ЭВИС“. Кроме того, завод „Профнастил“ включил насосную станцию. Ведется откачка воды. Место проблемное, а дождь длительный и достаточно интенсивный. Но ситуация под контролем»,— заверили в мэрии.

Напомним, ситуация повторяется из года в год. Так, в 2022 году там утонул ПАЗ. Потребовалась помощь спасателей. Тонули легковушки после обильных дождей и в 2023 году. В конце августа замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов сообщал, что на Валдайской построили новую ливневку и реконструировали старую для предотвращения подтоплений.