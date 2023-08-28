В Челябинске завершают строительство проблемных ливневок

На улицах Дмитрия Неаполитанова и Валдайской сети запустят на этой неделе

В Челябинске сразу на нескольких улицах, которые постоянно затапливает после сильных дождей, строят ливневки. Как сообщил 28 августа на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, речь идет в том числе об улицах Валдайской и Дмитрия Неаполитанова.

«По Неаполитанова мы должны проложить 135 метров погонной трубы, 115 метров уже уложили. Строим там отдельный дождеприемный колодец. Буквально два-три дня, и мы завершим работы», — рассказал Андрей Ксензов.

На улице Валдайской завершили строительство ливневки на втором путепроводе, на этой неделе ливневка будет готова на первом путепроводе.

«Там реконструируем существующий коллектор, очищаем его и приводим в соответствие», — уточнил замглавы города по дорожному хозяйству.

По его словам, ливневки также будут строить на улице Трубников, откуда постоянно поступают жалобы, и на автодороге Меридиан.

Поскольку эта неделя ожидается дождливой, до тех пор, пока ливневки не будут готовы, по необходимости в местах подтопления будут откачивать воду.

Напомним, на улице Дмитрия Неаполитанова во время дождей постоянно затапливает дорогу, ведущую к ЖК «Вместе». Как ранее сообщили в мэрии, одной из причин затопления является в том числе незаконная автостоянка. Местные власти поручили демонтировать ее.