В Челябинске сразу на нескольких улицах, которые постоянно затапливает после сильных дождей, строят ливневки. Как сообщил 28 августа на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, речь идет в том числе об улицах Валдайской и Дмитрия Неаполитанова.
«По Неаполитанова мы должны проложить 135 метров погонной трубы, 115 метров уже уложили. Строим там отдельный дождеприемный колодец. Буквально два-три дня, и мы завершим работы», — рассказал Андрей Ксензов.
На улице Валдайской завершили строительство ливневки на втором путепроводе, на этой неделе ливневка будет готова на первом путепроводе.
«Там реконструируем существующий коллектор, очищаем его и приводим в соответствие», — уточнил замглавы города по дорожному хозяйству.
По его словам, ливневки также будут строить на улице Трубников, откуда постоянно поступают жалобы, и на автодороге Меридиан.
Поскольку эта неделя ожидается дождливой, до тех пор, пока ливневки не будут готовы, по необходимости в местах подтопления будут откачивать воду.
Напомним, на улице Дмитрия Неаполитанова во время дождей постоянно затапливает дорогу, ведущую к ЖК «Вместе». Как ранее сообщили в мэрии, одной из причин затопления является в том числе незаконная автостоянка. Местные власти поручили демонтировать ее.