На новогодних столах челябинцев будут мандарины из Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана

В регион поступило более 620 тонн цитрусовых

В этом году полки магазинов и новогодние столы южноуральцев украсят мандарины из Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. В Челябинскую область ввезено более 620 тонн цитрусовых, сообщили ИА «Первое областное» в Уральском Россельхознадзоре.

В ноябре 2024 года в регион поступило 621,5 тонны мандаринов, помело и лимонов. На складах временного хранения Россельхознадзором были проверены фрукты из Ирана, Китая, Узбекистана и Таджикистана.

Также 262,5 тонны китайских фруктов из Казахстана было допущено через границу. В ведомстве сообщили, что ввоз еще 145,4 тонны цитрусовых был запрещен в Россию из-за нарушения единых карантинных фитосанитарных требований.