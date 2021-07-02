В Челябинске по жалобам горожан отремонтируют 11 дорог

Депутаты утвердили дополнительный перечень объектов

В Челябинске в этом году отремонтируют еще 11 дорог. Дополнительный перечень объектов дорожного ремонта, который сформировался по жалобам жителей, утвердили депутаты городской думы, передает пресс-служба администрации города.

Из городского бюджета на эти работы выделено 200 миллионов рублей. Ремонт проезжей части уже в этом сезоне проведут на участках:

ул. Гражданская от ул. Руставели до ул. Гончаренко;

ул. Карпинского от ул. Профинтерна до ул. Камышовой;

ул. Карпинского от ул. Салтыкова до ул. Камышовой (М 24 Л);

ул. Красноармейская от ул. Нагорной до пр. Ленина;

ул. Культуры от пр. Победы до ул. Котина;

ул. Набережная от ул. Калинина до дома № 8 по ул. Братьев Кашириных;

ул. Рубежная от ул. Образцова до ул. Варненской;

ул. Солнечная от ул. Молодогвардейцев до пр. Победы;

ул. Хлебозаводская от ул. 32-й Годовщины Октября до Шоссе металлургов;

ул. Чайкиной от ул. Дзержинского до ул. Новороссийской;

ул. Шершневская от ул. Городской до ул. Рязянской.

Напомним, что в этом дорожном сезоне благодаря средствам, выделенным губернатором Алексеем Текслером, в Челябинске будет отремонтировано еще 12 проблемных объектов. В настоящий момент по ним проходят конкурсные процедуры.

Кроме того, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дорожные работы в этом году в Челябинске ведутся по трем направлениям: «строительство», «ремонт» и «обустройство наружного освещения». Так, наружное освещение устанавливается на участке дороги к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта до ул. Челябинской.

Также в Челябинске идет масштабная реконструкция Ленинградского моста. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области уже назвали проект самым современным в регионе в дорожной отрасли. Кроме того, в Челябинске идут ремонты 26 трамвайных переездов.