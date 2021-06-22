В Челябинске дополнительно отремонтируют 12 участков дорог

Средства на эти цели выделил глава региона Алексей Текслер

В этом сезоне в Челябинске дополнительно отремонтируют 12 проблемных участков дорог. Средства на эти цели выделил глава региона Алексей Текслер. Сейчас по ним проходят конкурсные процедуры, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как подчеркнули в комитете дорожного хозяйства, перечень составили по результатам комиссионных объездов, а также по обращениям жителей. На всех улицах будет полностью отремонтирован асфальт, на части из них включен также ремонт тротуаров. Все работы должны завершить до конца дорожного сезона. В результате дополнительного финансирования в Челябинске отремонтируют следующие объекты:

• ул. Ворошилова от ул. Молодогвардейцев до пр. Победы;

• ул. Гостевая от ул. Братьев Кашириных до кольца пос. Шершни;

• пр. Давыдова от ул. Хохрякова до ул. Зальцмана;

• ул. Дубравная от ул. Конноспортивной до Свердловского пр.;

• ул. Енисейская от ГСК № 302 от дома № 18 до железнодорожного переезда;

• Краснопольский просп. от ул. Молодогвардейцев до ул. Бейвеля;

• ул. Лесная от ул. Железнодорожной до ул. Радостной;

• ул. Неглинная от ул. Куйбышева до ул. Неглинной, 43/1;

• ул. Рылеева от ул. Блюхера до ул. Профинтерна;

• ул. Томинская 1-я;

• ул. Чоппа от ул. Хохрякова до ул. Мамина;

• ул. Электросварочная (Трубоэлектросварочная).

«В этом году в Челябинске в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ дорожные работы ведутся по трем направлениям: строительство, ремонт и обустройство наружного освещения. Одним из самых важных объектов капитального ремонта по праву считается Ленинградский мост, реконструкция которого ведется с опережением графика», — напомнили в администрации Челябинска.

Кроме того, на ближайшем заседании Челябинской городской думы, которое состоится 29 июня, рассмотрят еще один перечень из 11 объектов, которые планируется отремонтировать за счет дополнительных средств, направленных из бюджета города.

Напомним, в этом году начинается строительство дороги на улице Наркома Малышева в микрорайоне Академ Риверсайд. Она соединит подъезды к жилым домам и детскому саду с улицей Университетской Набережной. Финансирование ведется по программе «Безопасные качественные дороги». Стоимость контракта составила 41,8 миллиона рублей. Завершить работы планируется в октябре этого года.