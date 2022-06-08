Более 575 тыс. жителей Челябинской области проголосовали за объекты благоустройства

Общественные территории, которые обновят в 2023 году, станут известны 10 июня

Во всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства на 2023 год приняли участие свыше 575 тыс. жителей Челябинской области, сообщило сегодня, 8 июня, региональное министерство строительства и инфраструктуры.

В Минстрое подчеркнули, что Челябинская область была отмечена на федеральном уровне среди регионов, в которых граждане голосовали наиболее активно.

«Из пяти тысяч объектов, выставленных на голосование по всей стране, сквер Ветеранов Магнитки в Магнитогорске назван среди получивших наибольшую поддержку россиян», — добавили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что перечень объектов, победивших в голосовании, станет известен ориентировочно с 10 июня: в этот день должны быть открыты карточки победителей на сайте голосования 74.gorodsreda.ru.