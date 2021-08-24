В Челябинске переименуют две остановки общественного транспорта

За смену названия на портале «Активный житель» проголосовали горожане

Две остановки в Ленинском районе получат новые названия. Такое решение было вызвано неактуальностью прежних наименований. Голосование за лучшие варианты проводилось на портале «Активный житель 74» весной этого года, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Остановочный пункт на улице Трубников, который сейчас называется «Институт экономики и права имени М. В. Ладошина», станет «Университетом правосудия». Такой вариант выбрал почти 51% жителей. Чуть меньше людей хотело, чтобы остановка стала называться «Центр социальной помощи».

Остановку «Профилакторий» по Копейскому шоссе решили назвать «Улицей Енисейской», этот вариант выбрали 67% респондентов. За второй вариант «Спортивный комплекс „Лидер“» было отдано 32% голосов.

В ближайшее время управление транспорта внесет изменения в маршрутные карты.

Напомним, ранее вдоль дороги к поселку Новосинеглазово установили освещение и остановки. Аналогичные работы провели на участке улицы Мраморной.