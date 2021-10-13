В Челябинске установят 18 новых остановочных комплексов

Объекты будут иметь скамейки и урны

Муниципальное бюджетное учреждение «Геоцентр», подведомственное комитету дорожного хозяйства администрации Челябинска, объявило аукцион на изготовление и поставку остановочных павильонов. Начальная цена контракта составляет 6,4 млн рублей, следует из опубликованной на сайте госзакупок информации. Итоги торгов подведут 21 октября.

«Геоцентр» намерен приобрести 18 остановочных комплексов. Они представляют собой сборно-разборные конструкции с закаленным стеклом и местом для рекламы. В комплекте должны быть скамейка из массива сосны и урна. Подрядчику нужно будет доставить остановки до 15 декабря этого года. Гарантийный срок на изделия составляет три года.

На днях стало известно, что в 2022 году в Копейске появятся 22 новые остановки. 20 млн рублей на их закупку и монтаж запросили у Миндортранса Челябинской области.

Ранее жители отдаленных районов Челябинска жаловались на установку старых комплексов. Некоторые не имеют скамеек. Подобные конструкции есть в частности в Чурилово на улице Трашутина и на Северо-Востоке — на остановках «Поселок Первоозерный», «Школа», «Рынок».