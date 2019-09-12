В Челябинске ожидается обвал цен на старые смартфоны Apple

Снижение цен прогнозируют на конец сентября.

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Компания Apple объявила о снижении цен на модели iPhone предыдущих поколений. Традиционный спад цен ожидают после появления на рынке новых моделей iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.

«Изменения по стоимости ожидаются после 20 сентября. Предзаказы на новые модели мы уже собираем, но по сравнению с тем, как это было раньше, спрос довольно низкий. Это связано с тем, что компания Apple делает упор не на смартфоны, а на сервисы», — прокомментировал ситуацию для сайта «Первый областной» представитель магазина техники MMI.

Как отметили продавцы смартфонов, стоимость на предыдущие модели может упасть на 100 долларов. К тому же, по словам представителя магазина MMI, новый iPhone 11, презентованный на днях, будет продаваться по доступной цене.