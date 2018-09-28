/ Первый покупатель нового iPhone в последний момент передумал стоять в очереди

Молодой человек планировал заработать, но не смог.

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Житель Москвы, стоявший первый в очереди за новым iPhone, разорвал свой талон у входа в магазин, сообщает telegram-канал «Московские новости». В начале видеозаписи один из сотрудников магазина с рупором в руках объявил, что первые 10 человек из очереди могут пройти в салон за покупкой. Герой видео стоял первым, но в самый последний момент вдруг развернулся и ушел.

Было очень клево. На самом деле, мне этого хватило, поэтому я от этого, пожалуй, откажусь и пойду домой, гулять. Все, до свидания. — сказал герой видеоролика местным журналистам.

СМИ сообщают, что сам молодой человек и не планировал покупать iPhone. Он хотел продать свое место в очереди, однако ему это не удалось.

РБК сообщает, что цена за 1 место в очереди достигает 450 тысяч рублей, а за каждое последующее минусуется по 10 тысяч рублей.

Напомним, новые модели iPhone появились в продаже в России сегодня, 28 сентября. Стоимость максимальной комплектации нового смартфона у официальных представителей составляет 109 тысяч рублей.