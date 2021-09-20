В Челябинске отремонтируют трамвайные пути на пересечении улиц Труда и Кирова

Работы запланированы с 22 по 25 сентября

В Челябинске продолжается ремонт трамвайных переездов. С 22 сентября начнется ремонт на очередном участке в центре города — пересечении улиц Кирова и Труда. Об этом 20 сентября на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«По трамвайным переездам работы завершены на 14 пересечениях. Сегодня завершаются работы на перекрестке улицы Труда и Свердловского проспекта. В ночное время подрядчик будет укладывать асфальт. С 22 сентября подрядчик приступает к ремонту трамвайного перекрестка Кирова и Труда. Срок окончания работ — 25 сентября», — заявил Максим Куляшов.

Напомним, Миндортранс Челябинской области и администрация Челябинска утвердили совместный перечень 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, которые отремонтируют в 2021 году.

Кроме того, в Челябинске 30 километров трамвайных путей выделят от остальной проезжей части. Автомобилисты не смогут выезжать на них. Это позволит сделать трамвай более комфортным и быстрым, двигаться он сможет без пробок.