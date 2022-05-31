В мэрии рассказали о ремонте дорог в Челябинске

Четыре объекта находятся на завершающей стадии

В челябинской администрации рассказали о ходе дорожных работ. Уже полностью завершили ремонт автодороги в поселок Старокамышинск. Еще четыре объекта — на завершающей стадии.

По улице Академика Макеева (от Университетской набережной до 250-летия Челябинска) и улице Механической (от Валдайской до а/д Меридиан) нужно только сделать тротуары и нанести разметку. На улице Разина (от Торговой до транспортной развязки на Доватора) регулируют колодцы. Осталось также нанести разметку на новом полотне улицы Профессора Благих (от Молодогвардейцев до Северного тракта).

На всех объектах, вошедших в нацпроект «Безопасные качественные дороги» в этом дорожном сезоне, уже ведут ремонты дорожного полотна.

В Челябинске ударными темпами продолжается строительство нового Ленинградского моста. Движение там запустят уже в июле-августе этого года.



Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году на проведение дорожных работ в Челябинской области выделено более 20 млрд рублей, в том числе более 2 млрд рублей из федерального бюджета.