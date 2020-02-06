В Челябинске открылся новый корпус противотуберкулёзного диспансера

Он стал соединяющим звеном всего медучреждения.

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Сегодня, 6 февраля, в Металлургическом районе Челябинска открылся новопостроенный корпус областного клинического противотуберкулёзного диспансера.

24 года назад в двух старых корпусах случился пожар. После этого было принято решение построить новые здания. Первый корпус появился ещё в 2004 году, а второго пришлось ждать 16 лет. Но теперь он связал первое здание и поликлинику в единый комплекс. Есть стыковка по этажам, также появились лифты, которые удобны как для пациентов, так и медперсонала.

Теперь новое здание полностью оборудовано новой мебелью, а также высококлассным оборудованием. Также появились особые палаты-полубоксы с отрицательным давлением. То есть воздух из палаты наружу не выходит.

«В каждой палате имеется своя вытяжка с бактерицидными фильтрами. Пациенты там будут размещаться с определенной формой заболевания. Здесь соблюдаются все санитарные нормы и правила. Мы также организуем центральное стерилизационное отделение, где соблюдена поточность оборудования, которое используется при оказании медицинской помощи пациентам», — рассказала Марина Лехляйдер, главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер».

Новый комплекс сможет вместить 125 пациентов, а во всём учреждении могут находиться 295 человек. Постройка и ремонт нового корпуса осуществлялись за счёт федеральных средств, а также деньги выделялись из бюджета Челябинской области.

«Туберкулезная больница — важный социально-значимый объект для Челябинской области. В таких больницах должны быть современные бактерицидная и вентиляционная системы. Они отличаются от тех, что стоят в обычных медучреждениях, так как есть у данного заболевания своя специфика в лечении и диагностике. На данный момент всё, что нужно, в этом лечебном учреждении есть», — поделился Юрий Семёнов, министр здравоохранения Челябинской области.

Было отмечено, что с годами заболеваемость туберкулёзом и смертность от этой болезни в Челябинской области уменьшается. На данный момент на учёте стоят чуть более четырёх тысяч южноуральцев. Сложностей с выявлением этой болезни нет. Здесь главное — чтобы человек обязательно один раз в год делал флюорографию, а также обследовался у врачей.

К слову, человек может полностью вылечиться от туберкулёза. Для ранней формы время лечения занимает около 4-6 месяцев. Для заболевания, которое нашли в более поздней стадии, срок увеличивается до двух лет. Главное здесь — не уклоняться от лечения.