В Челябинске открыли движение трамваев по улице Рождественского

Подрядчик за выходные выполнил все запланированные работы

Сегодня утром, 3 октября, на улице Рождественского в Челябинске восстановили движение трамваев. В пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» 3 октября сообщили о том, какие работы были выполнены во время ограничения движения.

«За минувшие выходные было выполнено: демонтаж рельсошпальной решетки, выемка грунта, уплотнение основания, отсыпка песком и щебнем, укладка рельсошпальной решетки, а также восстановлена контактная сеть»,— рассказали в учреждении.

На этой неделе подрядчик выполнит послеосадочный ремонт, выправку путей, а также термитную сварку стыков.

Из-за ремонта трамвайных путей с 30 сентября по 10 октября прекращено движение транспорта через трамвайные пути на улице Дзержинского с улицами Латвийской и Многостаночников. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.