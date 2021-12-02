До конца 2021 года в Челябинске сдадут восемь детских садов

В городе появится почти две тысячи мест для дошкольников

В этом году в Челябинске откроется четыре новых детских сада, еще четыре город выкупит у частных застройщиков. Так в городе появится 1872 места для дошкольников. Об этом стало известно сегодня, 2 декабря, в ходе проверки главой Челябинска Натальей Котовой готовности новых дошкольных учреждений к открытию.

«В этом году планируем создать 1872 места для дошкольников. При этом актуальная очередь — всего 1070 мест. Наша основная задача — обеспечить доступность дошкольного образования. К 1 января 2022 года мы хотим достичь 100% охвата детей от 1,5 лет и старше. Думаю, мы выполним эту задачу», — поделилась Наталья Котова.

Новые садики откроются на улицах: Бейвеля, Хариса Юсупова, Горького, Гранитной, а также в микрорайоне 49Б и в микрорайоне 57. Готовы к открытию два садика на первых этажах домов в «Ньютоне».

Открытие детского сада №448 планируется сразу после новогодних праздников. По словам заведующего Юлии Федоровой, учреждение готово принять 290 детей.





«Дошкольное учреждение готовится к открытию. Сейчас начинаем комплектование групп. Детские коллективы будут различных направленностей: общеразвивающая, оздоровительная, группа для детей с расстройствами аутистического спектра, для ребят с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи. В садике есть отдельный физкультурный, музыкальный залы, изостудия. Также имеются специальные комнаты для работы с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Родители уже подают заявки, мы планируем принять как ребят из очереди, так и тех, кого переводят из других дошкольных учреждений», — рассказала Юлия Федорова.





Отмечается, что администрация Челябинска намерена продолжить строительство детских садов и в следующем году, потому что есть микрорайоны, которые сейчас в них нуждаются: Чурилово, «Академ Риверсайд», Краснопольская площадка, «Ньютон» и Парковый-2. В 2022 году там построят пять детских садов и еще четыре выкупят у частников.