В Челябинске откроют первую поликлинику для бездомных

Клиника расположится в помещении общественной организации «Другая медицина»

В Тракторозаводском районе Челябинска откроют первую на Южном Урале поликлинику для бездомных, сообщила челябинская автономная некоммерческая организация «Другая медицина».

Организация уже несколько лет помогает бездомным и попавшим в трудную ситуацию южноуральцам. Основной упор сделан на медицинскую помощь. Не так давно у организации появилось свое помещение на улице Марченко, где подопечных «Другой медицины» принимают врачи. Сегодня здесь проводят ремонт, чтобы в будущем открыть настоящую поликлинику.

«Мы планируем получить несколько медицинских лицензий и открыть полноценную клинику, где бездомных будут принимать медицинские специалисты. Например лор, невролог, хирург, стоматолог...»

— рассказал сотрудник организации Никита Васильев.