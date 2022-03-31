Организация уже несколько лет помогает бездомным и попавшим в трудную ситуацию южноуральцам. Основной упор сделан на медицинскую помощь. Не так давно у организации появилось свое помещение на улице Марченко, где подопечных «Другой медицины» принимают врачи. Сегодня здесь проводят ремонт, чтобы в будущем открыть настоящую поликлинику.
«Мы планируем получить несколько медицинских лицензий и открыть полноценную клинику, где бездомных будут принимать медицинские специалисты. Например лор, невролог, хирург, стоматолог...» — рассказал сотрудник организации Никита Васильев.
По словам Васильева, прежде всего бездомным нужен врач-стоматолог. Почти каждый второй подопечный «Другой медицины» жалуется на зубы. От безысходности бездомные люди вынуждены помогать себе сами и порой удаляют больные зубы любыми подручными средствами — отвертками, плоскогубцами, палками. С бездомными уже работают врачи-волонтеры. После того как откроется поликлиника, такую помощь будут оказывать на постоянной основе.
Волонтеры и участники команды «Другой медицины» продолжают выезжать на улицы Челябинска. Там они осматривают бездомных людей и дают им рекомендации, угощают их горячими обедами, выдают средства гигиены и продуктовые наборы. Но главное, что волонтеры могут дать своим подопечным, — человеческое отношение и общение, которого им так не хватает.