«Другая медицина» продолжает сбор средств на медцентр для бездомных людей в Челябинске

В больницах таких горожан не принимают из-за внешнего вида и отсутствия документов

В Челябинске проект «Другая медицина» продолжает сбор средств на проектно-сметную документацию для ремонта помещений нового медцентра для бездомных людей. Подопечные проекта не всегда могут обратиться в больницы из-за отсутствия документов. Кроме того, из-за внешнего вида к ним относятся негативно, а также могут отказать в помощи.

Вне зависимости от времени года бездомные люди болеют и получают травмы. Зачастую раны и ожоги могли бы пройти за несколько недель, но не в условиях жизни на улице.

«Из-за аномальной жары бездомные люди уже давно открыли купальный сезон. Один мужчина проткнул ногу, когда купался. В рану попала инфекция, началось воспаление. В больницу он обратиться не может, а ему необходимо постоянное лечение. В условиях улицы процесс заживления затянется», — рассказал корреспонденту Первого областного информационного агентства участник команды «Другой медицины» Никита Васильев.

Также из-за высокой температуры воздуха перед бездомными людьми остро встает проблема поиска питьевой воды. Волонтеры проекта стараются брать с собой на выезды воду, однако ее нужно много. Решить этот вопрос представители «Другой медицины» пытаются с помощью местных компаний по производству бутилированной воды, однако пока никто из них не откликнулся.

Новый медицинский центр даст возможность бездомным людям без опасений обратиться за помощью и получить консультацию врача. Проект «Другая медицина» уже получил помещение, в котором собирается реализовать идею особенного медцентра. Для этого необходимо подготовить проект и сделать ремонт.

«На данный момент мы собрали лишь 42% от необходимой суммы, чтобы оплатить проект. Нам идут навстречу и готовы немного растянуть срок оплаты. Сейчас мы активно ведем сбор на платформе planeta.ru», — отметил Никита Васильев.

Сейчас же волонтеры и участники команды «Другой медицины» продолжают выезжать на улицы Челябинска. Там они осматривают бездомных людей и дают им рекомендации, угощают их горячими обедами, выдают средства гигиены и продуктовые наборы. Но главное, что волонтеры могут дать своим подопечным, — человеческое отношение и общение, которого им так не хватает.