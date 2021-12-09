В Челябинске откроют 93 елочных базара

Жители смогут купить главный новогодний атрибут в 93 точках города

В Челябинске утвердили площадки, на которых будут располагаться елочные базары. Об этом сообщили в администрации города. Распоряжение подготовить площадки ранее давала мэр Наталья Котова. В утвержденных местах можно будет купить не только деревья, хвойные букеты, но и другую новогоднюю атрибутику.

Ярмарки будут работать во всех районах города. К примеру, Калининский район предоставит для этого участок по улице Братьев Кашириных (возле дома № 91; Курчатовский — по проспекту Победы, улице Скульптора Головницкого; Ленинский — по улице Агалакова (возле дома № 66), по улице Барбюса, 78, по улице Гагарина (возле дома № 4).

В Металлургическом районе новогодняя ярмарка расположится по улице Дегтярева (возле дома № 98), по шоссе Металлургов, 70. В Советском районе хвойные растения можно будет купить по улице Доватора (рядом с домом № 42), по улице Евтеева (дом № 4). В Тракторозаводском районе новогодний базар откроют между домами № 65 и № 67 по улице Артиллерийской, по улице Чоппа. Полный список можно найти на сайте мэрии.

За торговлю в незаконных местах полиция вправе изъять продукцию и наложить штраф от одной до 200 тыс. рублей.

Уже в начале декабря в Челябинске начали украшать улицы к Новому году: гирлянды цветных огоньков, световые тоннели и необычные арт-объекты. В каждом из районов — свое особенное благоустройство. Собираем список, где в городе сделать вечерние фотографии с новогодним настроением.







Автор: Анастасия Некрасова