В Челябинске готовят к открытию елочные базары

Мэрия объявит войну нелегальным ярмаркам

В Челябинске запустят торговлю елками. Хвойные деревья, главный атрибут празднования Нового года, будут продаваться только в специально отведенных для торговли местах. Такое поручение озвучила глава Наталья Котова на прошедшем аппаратном совещании в понедельник, 22 ноября.

В областном центре идет подготовка к открытию елочных базаров. Администрации районов города готовят площадки для организации торговли хвойными. По поручению Натальи Котовой все карты с предполагаемыми местами торговли сначала согласуют в мэрии города, а затем их представят для ознакомления предпринимателям.

Напомним, в 2020 году власти города объявили войну несанкционированным елочным базарам. Нелегальным торговым ярмаркам грозили штрафы и конфискация товара.