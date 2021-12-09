Новогодний Челябинск: где в городе поставили новые светящиеся арт‑объекты

Начнем с Советского района

В начале декабря Челябинск превращается в новогодний город: гирлянды цветных огоньков, световые тоннели и необычные арт-объекты. В каждом из районов — свое особенное благоустройство. Собираем список, где в городе сделать вечерние фотографии с новогодним настроением.



Начнем с Советского района. Светящиеся арт-объекты установили на главной площади города и на Театральной площади — световой фонтан и необычная люстра-лампочка.

В скверах Чайковского, Колющенко и Переселенческом зажглись огоньками новогодние елочки. На кольце Дарвина и Блюхера, бульваре Орджоникидзе, а также в Новосинеглазово и Федоровке тоже светятся елки и стоят смешные снеговики.

В ближайшее время новогодние арт-объекты будут подключены у памятника «На новый путь», в сквере им. Тукая, поселках Смолино и Локомотивном.



Список праздничных арт-объектов будет пополняться.