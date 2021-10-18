За нарушение масочного режима оштрафовали 290 челябинцев

Еще на семь предприятий составили протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм

На минувшей неделе в челябинских магазинах прошли проверки на соблюдение сотрудниками и покупателями масочного режима. Как сообщил сегодня, 18 октября, на аппаратном совещании заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, полицейские составили 290 протоколов.

«Совместно с УМВД России по городу Челябинску проведены проверки соблюдения масочного режима сотрудниками и посетителями 381 предприятия, в том числе 169 отделов в ТРК „Родник“ и 112 отделов в ТРЦ „Алмаз“. Всего за несоблюдение масочного режима сотрудниками полиции составлено 290 протоколов на физических лиц», — сообщил чиновник.

Кроме того, полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и управления по торговле и услугам администрации Челябинска проверили 12 предприятий на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Составлено семь протоколов, в суд переданы материалы о приостановке деятельности одного предприятия.

Проверки усилили не только в Челябинске, но и в других городах Челябинской области. Например, сегодня в мэрии Копейска сообщили, что количество патрулей, проверяющих соблюдение масочного режима, увеличено и проверки в общественных местах и транспорте будут проходить чаще.

За нарушение масочного режима граждан будут штрафовать на 1000 рублей, при повторном нарушении размер штрафа увеличится в пять раз и составит 5000 рублей.

Напомним, на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об усилении в регионах России контроля за соблюдением масочного режима. По ее словам, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

В Челябинской области в начале прошлой недели только за один день составили более ста протоколов за несоблюдение масочного режима по статье 20.6 КоАП РФ.