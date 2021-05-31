В Челябинске определили запрещенные для купания места

Всего в городе открыто шесть муниципальных пляжей, на которых дежурят спасатели

В Челябинске определили места, где купаться запрещено. Список утвердила администрация города. В него вошли 34 территории, в том числе Голубой и Каменный карьеры, Карповый пруд и пруд Девичьи слезы.

«В этом году на территории Челябинска открыты 6 благоустроенных муниципальных пляжей: на Первом озере в микрорайоне Чурилово по улице Черничной и по переулку Мамина; на озере Смолино — по улице Новороссийской, 79 и улице Дачной; на Шершневском водохранилище — „Городской“ пляж на улице Худякова и со стороны Изумрудного карьера», — напомнили в администрации города.

Все остальные объекты запрещены для купания. Например, это берега озера Смолино — на Сухомесово, в районе пересечения ул. Бобруйской и ул. Новороссийской, пляж «Восход»; пруд Девичьи слезы на улице Агалакова; пляж «Западный» на Шершневском водохранилище, карьер в микрорайоне Градский Прииск; пляж «Чайка» (Бродокалмакский тракт), река Миасс и другие. Подробный список запрещенных для купания мест в Челябинске — на сайте мэрии. Нарушители несут административную ответственность.

Челябинцев также предупреждают о других правилах поведения на воде: не заплывать за буйки, не купаться в нетрезвом виде, не оставлять детей одних рядом с водой и так далее.

Напомним, в Красноармейском районе Челябинской области накануне вечером, 30 мая, утонул молодой человек. Спасатели несколько часов работали на месте происшествия. На озере Смолино в Челябинске 26 мая утонул мужчина. Трагедия произошла в месте, запрещенном для купания, не на муниципальном пляже.

С начала года в Челябинской области утонули семь человек, включая двух детей. Редакция ИА «Первое областное» вместе со спасателями напоминает, как вести себя в воде, чтобы избежать трагедии.