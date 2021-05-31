В Красноармейском районе в карьере утонул молодой человек

Спасатели достали тело погибшего с глубины четырех метров

В Красноармейском районе Челябинской области накануне вечером, 30 мая, утонул молодой человек. Спасатели несколько часов работали на месте происшествия. Подробнее рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел в поселке Лазурном. Очевидцы, вызвавшие спасателей, рассказали, что в местном карьере купался молодой человек и утонул. Сотрудники мобильного отряда областной поисково-спасательной службы незамедлительно отправились на поиски южноуральца с картплоттером.

«Утонул молодой человек 2002 года рождения. В ходе поисковых работ, проводимых с лодки и при использовании картплоттера, спасатели обнаружили тело утонувшего в 100 метрах от берега на глубине около четырех метров, транспортировали его до берега и передали сотрудникам полиции»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Отметим, с начала года в Челябинской области утонули семь человек, включая двух детей. Редакция ИА «Первое областное» вместе со спасателями напоминает, как вести себя в воде, чтобы избежать трагедии.