«За буйки не заплывать»: спасатели напомнили южноуральцам о правилах поведения на воде

С начала года в Челябинской области утонули семь человек, двое из них — дети





Аномальная жара, изнуряющее палящее, совсем не похожее на майское, солнце заставили жителей Челябинской области спасаться у водоемов. Купальный сезон уже открыт, однако некоторые смельчаки начали проводить время на воде еще до официального разрешения, что привело к трагическим последствиям.

Спасатели патрулируют пляжи

Ежедневно дежурные смены Поисково-спасательной службы Челябинской службы инспектируют городские пляжи и места, не оборудованные для купания. По данным специалистов, подавляющее число купающихся — это дети. Причем многие ребята развлекаются в воде без присмотра взрослых. Так, с помощью беспилотников спасатели провели рейды на водоемах Копейска и снова увидели несовершеннолетних на карьере, в котором 18 мая утонул 13-летний подросток.

«Видимо, крики о помощи и последствия не стали ни для кого уроком. Не понимают словами — накажут рублем. В отношении родителей, чьих детей поймали и будут ловить спасатели совместно с сотрудниками полиции, будут составляться административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — отметила пресс-секретарь в областной ПСС Марина Яковлева.

За прошедшую неделю на водоемах региона проведено более 160 рейдов и проведены беседы о правилах безопасности с 1458 отдыхающими. Смелость и упорство подростков, находящихся рядом с опасными объектами, порой не знает границ или, скорее, дна, которое может быть и каменистым. Еще в середине мая инспекторы ГИМС патрулировали необорудованные места для купания в Челябинске. На Изумрудном карьере рядом с санаторием «Волна» бесстрашные подростки прыгали в воду с крыши заброшенного недостроя с высоты в 10 метров.

«Мы настоятельно рекомендуем взрослым не уповать на авось, а контролировать досуг своих детей. Многое зависит от возраста подрастающего поколения. Так, подростки часто действуют наперекор родителям, пытаются доказать, что они уже самостоятельные, что с ними ничего не случится, а это не так. Статистика происшествий на водных объектах тому наглядное подтверждение. Ну и, конечно, необходимо учить детей плавать. Многие утонувшие в прошлые годы ребята либо не умели плавать, либо обладали слабыми навыками», — отметили инспекторы Центра ГИМС.

После беседы со специалистами подростки неохотно покинули место своего рискового развлечения, однако нет никакой гарантии, что ребята усвоили урок с первого раза. Между тем ответственность за жизнь и здоровье детей лежит исключительно на родителях, особенно если речь идет о купании в диких местах, где на помощь никто не придет.

Отдых по правилам

Областные спасатели в преддверии летних каникул и отпусков напоминают южноуральцам о нехитрых правилах поведения на воде. Готовность городских пляжей, чистота береговой линии и дна, оснащенность спасательных постов, установка предупреждающих табличек — все это обязаны организовать спецслужбы. Несмотря на то что спасатели будут проводить ежедневные рейды, беседы, фото- и видеофиксацию нарушений, в том числе и на неофициальных пляжах, это не избавляет граждан от ответственности за себя и детей.

Во-первых, важно помнить, что для отдыха все же лучше выбирать специально оборудованные места, где возможные опасности обозначены знаками. Купаясь, не следует заплывать за буйки — после них начинаются ямы, сильное течение и движение катеров, гидроциклов, лодок, угодить под винт которых — запросто.





Рассчитывайте свои силы, если уплыли далеко. Бороться с усталостью попыткой быстрее добраться до берега не стоит. Лучше отдохнуть на воде, перевернувшись на спину, и только потом продолжить плыть.

Если вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Наоборот, доверьтесь ему, под небольшим углом приближаясь к берегу. Купаться в состоянии алкогольного опьянения нельзя. И конечно, оставьте затею прыгать в воду в не оборудованных для этого местах. Так вы можете легко удариться головой о каменное дно и потерять сознание.

Часто отдыхающие используют для плавания матрацы, автомобильные камеры и надувные подушки. Плохая идея. Эти приспособления легко сдувает ветром и течением от берега.

Позаботьтесь о детях

Несовершеннолетние могут купаться только под присмотром родителей. И даже под их чутким взором нельзя плавать в местах с предупреждающим знаком «Купаться строго запрещено!». Откажитесь от посещения пляжа с ребенком, если он чувствует даже малейшее недомогание. Малышам нельзя находиться даже в теплой воде более 30 минут. Если же водоем холодный, время купания ребенка должно составить не более 5—7 минут. Даже если ваш ребенок чемпион по плаванию, не допускайте его нахождения в глубоких местах водоема. Объясните детям, что прыгать в воду с возвышенностей нельзя. Пресекайте опасные игры на воде — дети очень любят в шутку «топить» друг друга. В особо жаркие дни не забывайте о головных уборах на пляже.

Печальная статистика

Летняя пора даже не началась, а жертвами водной стихии в этом году уже стали семь человек. Двое их них — дети.

Так, 29 апреля в карьере бывшей шахты Октябрьская в Копейске утонул 12-летний мальчик. Ребенок ушел купаться вместе с семилетним братом. Без родителей. Когда решивший искупаться старший мальчик начал тонуть, другой забил тревогу и побежал за помощью. Извлек ребенка из воды мужчина, который в момент трагедии находился на своем участке в садоводческом товариществе «Юбилейный». Через пять минут после звонка на номер 112 приехали медики, которые в течение часа пытались спасти мальчика, но ребенок умер.

18 мая все в том же Копейске во время купания утонул 13-летний мальчик. И в этот раз ребенок находился без присмотра взрослых.

Как ранее писал наш сайт, в Копейске 24 мая 2019 года купание детей привело к трагедии. На карьере около поселка Бажово 13-летний Дмитрий Новоселов погиб, спасая из воды двоих детей. Грунт под ними провалился. Он вытолкнул ребят на берег. Но сам выбраться не смог. Тело нашли через трое суток спасатели. Мальчик занимался в военно-спортивном клубе.

Дмитрия Новоселова наградили медалью посмертно. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению проработать вопрос установки мемориала подростку.