В Челябинске определили места для запуска новогодних фейерверков

Специальные площадки оборудовали в разных районах города

В Челябинске определили специальные площадки для запуска новогодних фейерверков. Список мест в разных районах города опубликовала администрация Челябинска.

В Калининском районе Челябинска оборудовали площадку в районе перекрестка улиц Университетской Набережной и Молодогвардейцев. Также запустить салют можно на набережной реки Миасс в границах от улицы Новомеханической до дома № 6А по ул. Российской; рядом с пешеходным мостом на поселок Мелькомбинат 2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по ул. Университетской Набережной); по улице Кирова, 78 (набережная реки Миасс).

В Курчатовском районе определили место для запуска фейерверков по улице Черкасской, 15 (торговый комплекс «КС»). В Ленинском районе две площадки: пункт Береговой, ул. Ямпольская 1-я и улица Новороссийская (юго-западнее дома № 97).

В Советском районе отправиться запускать салют можно в тупик переулка Большого, а в Тракторозаводском — в районе дома № 2 по переулку Мамина, южнее СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова.

В Центральном районе определили две площадки — улица Труда (напротив ТРК «Мегаполис») и на берегу Шершневского водохранилища (проезд Шершневский Бор).

Всего в этом году в Челябинской области организованы 158 площадок для безопасного запуска фейерверка. Все они расположены в местах, где поблизости нет жилых домов.

Подробнее о том, как правильно пользоваться пиротехникой, чтобы праздник не обернулся трагедией, — в материале ИА «Первое областное».

