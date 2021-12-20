В Челябинской области организовали 158 площадок для запуска фейерверков

Все они расположены на безопасном расстоянии от жилых домов

В этом году в Челябинской области организованы 158 площадок для безопасного запуска фейерверка. Все они расположены в местах, где нет жилых домов. Об этом сегодня, 20 декабря, журналистам медиахолдинга «Первый областной» сообщил Андрей Смирнов, заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору.

«Важно понимать, где можно запускать фейерверк. Для этого необходимо обратить внимание на класс опасности пиротехнических изделий. Если взять максимальный класс — третий, где опасная зона равна 30 метрам, то на это расстояние и нужно обращать внимание. Но мы рекомендуем запускать фейерверк на расстоянии 50 метров от жилых домов. В этом году в Челябинской области органами местного самоуправления организованы 158 площадок для безопасного запуска фейерверка»,— рассказал Андрей Смирнов.

Список площадок, где можно запускать новогодний салют, будет опубликован на нашем сайте позже.

Кроме того, по словам Андрея Смирнова, на сегодняшний день в Челябинской области организованы 138 точек продажи пиротехники, которые регулярно проверяются сотрудниками МЧС и правоохранителями. Некачественный товар полицейские изымают и уничтожают.

Подробнее о том, как правильно пользоваться пиротехникой, чтобы праздник не обернулся трагедией, — в материале ИА «Первое областное».