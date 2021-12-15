Новый год «с огоньком»

МЧС напоминает о технике безопасности, чтобы праздник не обернулся трагедией

Приближается волшебный семейный праздник Новый год. Уже открылись елочные базары, магазины фейерверков делают баснословные выручки — люди готовятся к торжеству. Однако ежегодно жертвами беспечности и пренебрежения техникой пожарной безопасности становятся десятки южноуральцев. Чтобы самая долгожданная ночь года не превратилась в трагедию, ИА «Первое областное» публикует основные правила покупки хлопушек и фейерверков, а также советы, как нарядить елку, чтобы она не загорелась.

Покупайте фейерверки и вообще любую пиротехническую продукцию только в специализированных магазинах. Товар обязательно должен быть сертифицирован и содержать подробную инструкцию. Хранить салюты необходимо в оригинальной упаковке в сухом месте. Конечно, в недоступном для детей. И зажигать пиротехнические изделия можно только взрослым. Трезвым взрослым. Заранее продумайте место запуска салютов — поблизости не должно быть деревьев, электрических проводов и автомобилей. Пускать фейерверки в квартире нельзя — да, такое веселые компании тоже практикуют. При поджоге изделий нельзя держать их в руках и наклоняться над ними. На расстоянии вытянутой руки необходимо поджечь фитиль и незамедлительно отойти подальше. Если фитиль не загорелся — не пытайтесь провернуть операцию еще раз. Лучше запустите другой заряд. После того как салют отгремит, подходить к опустевшей коробке нельзя как минимум 10 минут.

Нельзя запускать фейерверки с балкона — искры могут мгновенно вспыхнуть, приземлившись на соседскую лоджию. Неисполнение правил эксплуатации или истекший срок годности пиротехники, а также оказавшиеся поблизости легковоспламеняющиеся материалы могут стать причиной пожара или другого несчастья. Поберегите свои глаза, руки и другие части тела.





Если вы еще не успели нарядить красавицу-елку, то помните, что дерево нельзя украшать бумагой, свечами, ватой и другими легковоспламеняющимися материалами. Скорее убирайте все это с елки, если уже приготовились к празднику. Гирлянды на дереве вообще во всей квартире или доме должны быть только заводского происхождения и распутаны с прошлого года. Сама елочка должна стоять на устойчивой подставке и вдали от обогревателя, печи, камина, батарей. Осыпавшиеся с елки иглы нужно сразу убирать — они могут вспыхнуть от малейшей искры, упавшей на пол. Не оставляйте гирлянды включенными, если вы уходите из дома. Даже если на пять минут. Даже если на минуту. А когда вернетесь — включите их сами, не привлекайте к этому детей.

Если вы заметили какую-либо неисправность (лампочки стали мигать слишком медленно или вообще перестали работать) или странный запах, необходимо сразу же выключить гирлянду. От «огоньков» стоит отказаться и в том случае, если ваши домашние питомцы обожают грызть провода.

Если же беды избежать не удалось и случился пожар — немедленно звоните 01 или 112. Загоревшуюся елку можно бросить на пол, накрыть одеялом и потушить водой. Соблюдение этих несложных правил сделает ваш праздник счастливым и радостным. И безопасным.