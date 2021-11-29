В Челябинске ограничат движение по улице Первой Пятилетки с 1 декабря

Подрядчик на три недели приступит к ремонту трамвайных путей и переезда

В среду, 1 декабря, в Челябинске ограничат движение по улице Первой Пятилетки в связи с ремонтом трамвайных путей. На аппаратном совещании глава города Наталья Котова поручила проработать схемы объезда, а также привлечь сотрудников ГИБДД для регулировки движения.

Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов доложил, что закрытие движения на улице Первой Пятилетки планируется по крайним левым полосам. Кроме того, будет ограничено движение по улице Первой Пятилетки на участках от трамвайного депо до улицы Артиллерийской и от Артиллерийской до улицы Горького. Однако добавил, что ремонтировать трамвайный переезд будут только в выходные дни.

«Пересечение улиц Артиллерийской и Первой Пятилетки работает в обычном режиме, на этом участке мы планируем ограничение движения не позднее 17 декабря, и сам этот трамвайный переезд будет ремонтироваться в выходные дни. Эти ограничения планируются до 27 декабря»,— уточнил чиновник.

Однако Наталья Котова поручила приступить к ремонту уже в среду, 1 декабря, чтобы до конца года подрядчик успел выполнить все условия контракта, подписанного с Миндором Челябинской области.

«Подрядчик может не успеть, поэтому уже 30 ноября до 22:00 выставляем ограждения и уже 1 декабря в девять часов утра после того, как пройдет поток транспорта, приступаем к ремонту»,— поручила мэр.

Также Максиму Куляшову дано задание проработать с ГИБДД перераспределение потоков в связи с ограничением движения и продумать, где можно перенастроить светофоры так, чтобы жители города могли передвигаться в обычном режиме.

Напомним, компании «Урал-сервис-групп» необходимо будет за небольшой срок выполнить ремонт трамвайного переезда и путей на протяжении 1,5 километра.