В Челябинске до конца лета заменят асфальт на участке проспекта Ленина

Передвигаться станет удобнее и водителям, и пешеходам

К августу 2023 года в Челябинске отремонтируют участок проспекта Ленина от ул. Цвиллинга до ул. Героев Танкограда. В ближайшее время будет запущена процедура выбора подрядчика, сообщили сегодня, 31 марта, в пресс-службе городской администрации.

В ходе ремонта дорожники уложат новое асфальтобетонное покрытие, заменят бортовые камни на проезжей части и нанесут разметку.





Кроме того, на пересечениях проспекта с улицами 3-го Интернационала и Российской для пешеходов сделают плавный спуск вместо нынешних ступеней.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2025 году в Ленинском районе Челябинска построят новую дорогу на улице Гранитной.