В Челябинске общественный транспорт ускорился в два раза после появления выделенных полос

Время прохождения некоторых участков сократилось с 18 до 10 минут

В Челябинске оценили работу выделенной полосы в центре города. Общественный транспорт стал быстрее проезжать участок по Энгельса, Труда и Северо-Крымской. Об этом в понедельник, 12 сентября, на аппаратном совещании сообщил замглавы по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«Пропускная способность на этом участке — более 80 единиц в час. По Энгельса, Труда и Северо-Крымской у нас проходят три троллейбусных и восемь автобусных маршрутов», — пояснил Андрей Ксензов.

По словам замглавы Челябинска, время проезда на этих участках сократилось с 18 до 10 минут. Соответственно, уменьшился интервал между приездом транспорта к остановкам.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что на улицах Труда, Энгельса и Северо-Крымской появились выделенные полосы для общественного транспорта протяженностью 3,8 километра.

Их задача — сократить время проезда автобусов и троллейбусов по участку вдвое. Пока же многие автомобилисты продолжают ездить как раньше, игнорируя новую схему движения, и рискуют получить штраф.