В Челябинске на Северо-Запад возвращают автобусный маршрут № 51

Об этом губернатора просили студенты медицинского университета

В Челябинске ищут новых перевозчиков на автобусные маршруты № 51 и № 16. Начался прием заявок на участие в аукционе, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». По маршруту № 16 закончился контракт, а маршрут № 51 изменили после того, как об этом в обращении попросили губернатора Алексея Текслера студенты медуниверситета.

С 1 января 51-й маршрут пролегал от поселка АМЗ до железнодорожного вокзала. Студенты медуниверситета были вынуждены подолгу ждать автобус 17-го маршрута, а потом также долго добираться до вуза. Решили проблему продлением пути следования маршрута № 51 до северо-запада Челябинска.



«Автобус будет ходить от пересечения Братьев Кашириных и Молодогвардейцев через улицу Воровского до АМЗ. Медуниверситет также входит в маршрут», — пояснили ранее в учреждении «Организатор перевозок Челябинской области».

На оба маршрута, по которым объявлен конкурс, планируют пустить большие автобусы.

В условиях для участников указано, что автобус должен быть низкопольным, иметь систему видеонаблюдения и вмещать не меньше 106 человек. Также важно наличие удобств для инвалидов-колясочников и зеленый цвет кузова — так сейчас окрашивают весь городской транспорт в Челябинске. Кроме того, машины должны быть не старше семи лет.



Перевозчику маршрута № 16 «ЧМК – ЮУрГУ» регион готов заплатить 3,7 миллиона рублей. Тому, кто возьмется за маршрут № 51 «ул. Братьев Кашириных – п. Сосновка» — почти 3,5 миллиона.