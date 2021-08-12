На челябинских дорогах протестировали новый троллейбус из Уфы

Эксклюзивный фоторепортаж ИА «Первое областное»

Сегодня, 12 августа, в Челябинске прошли испытания нового троллейбуса, способного проехать более 20 километров без подсоединения к контактной сети. Корреспондент ИА «Первое областное» проехал в роли пассажира и первым оценил достоинства и недостатки машины.

Троллейбус сделан на базе знакомого многим челябинцам зеленого автобуса МАЗ 203015. Изменений в дизайне, не считая вызванных техническими особенностями и нового, теперь уже белого, цвета, нет. Изменения здесь и не нужны: внешний вид машины соответствует представлениям об общественном транспорте современного мегаполиса, а салон оснащен удобными сиденьями, кондиционером, USB-разъемами и пандусом для инвалидов-колясочников.

Первые несколько остановок проехали на автономном ходу. Порадовало, что троллейбус очень плавно трогается и тормозит. Трамвайные пути преодолели почти незаметно: сработала пневматическая подвеска. Подобная устанавливается на премиальных автомобилях вроде Mercedes-Benz или Porsche.

Спустя несколько десятков метров в салоне раздался шум. Как выяснилось, это шумит компрессор. Здесь он поршневой. Да, такая система более старая и шумная, зато более надежная, нежели винтовой компрессор. Однако производители не отрицают, что возможна замена на менее шумный винтовой аналог — тестовый выезд как раз необходим для решения подобных вопросов.

Как только мы притормозили на остановке для того, чтобы подключиться к сети, в дверь стали пытаться пройти люди. «Ой, нельзя, что ли? А мы уж обрадовались, что такая красота приехала», — отходя, вздыхали любопытные челябинцы.

Впрочем, особой популярностью новая техника пользовалась на конечной: водители и кондукторы, работающие на старых троллейбусах, с интересом осматривали каждую деталь и задавали водителю-счастливчику, первым опробовавшему машину, вопросы. Им, к слову, оказалась Светлана Азиатцева, водитель троллейбуса с 30-летним стажем.

«‎В кабине стало намного комфортнее: руль и сиденье можно регулировать под себя! Такого на старой технике, конечно, не было. Дизайн рабочего места тоже радует: все управляется кнопками, а не клавишами и пакетниками, как раньше. Также есть камеры, направленные во все стороны: и в салон, чтобы видеть выходящих пассажиров, и сзади, и спереди, и по бокам троллейбуса. Еще, остановившись, можно опускать подвеску, чтобы людям было удобнее заходить», — делится впечатлениями Светлана.

Напомню, сейчас «Синара» выбирает лучшие троллейбусы из всех производимых в России: компания собирается инвестировать в общественный транспорт минимум 9,2 млрд рублей. В случае выбора этого уфимского троллейбуса производитель готов начать серийно производить машины и поставлять их в Челябинск.