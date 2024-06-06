В Челябинске неучтенные квартиры и гаражи могут передать в собственность города

Нынешние владельцы должны поставить свое имущество на учет в Росреестре

Власти Челябинска продолжают выявлять собственников объектов недвижимости, сведения о которых не внесены в ЕГРН. Речь идет о жилых, нежилых помещениях и земельных участках. Если граждане получили право на них до 17 сентября 1998 года и не зарегистрировали это право в Росреестре, имущество могут передать государству, сообщает пресс-служба мэрии.

«Регистрация права защитит владельца от незаконных сделок и мошеннических действий с имуществом. Если владелец так и не выявлен, то по заявлению властей города объект могут признать бесхозным и по суду передать его городу», — говорят в мэрии.

Для регистрации права на объект недвижимости можно обратиться в МФЦ. Госпошлина при этом не взимается. Сейчас в Челябинске более 114 тысяч неучтенных объектов.

А в это время в Миассе полиция помогла обманутому пенсионеру вернуть единственное жилье.