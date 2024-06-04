Полиция Миасса вернула пенсионеру единственную квартиру

Мужчина продал ее за полцены, поддавшись на уловку мошенников

Пенсионер из Миасса чуть было не потерял единственное жилье, поверив мошенникам. Сохранить квартиру мужчине помогли сотрудники полиции, к которым он обратился за помощью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Аферисты позвонили пенсионеру по телефону. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили своего собеседника, что мошенники пытаются продать его квартиру. Тогда пожилой мужчина сам связался с риелтором и продал свое жилье по стоимости гораздо ниже рыночной. Получив деньги, пенсионер, по указанию вымогателей, передал их неизвестному. А когда одумался, обратился в полицию.

Полицейские быстро установили личность мошенника, получившего деньги. Курьером оказался несовершеннолетний житель Аргаяшского района.

В ходе следствия деньги изъяты и переданы пострадавшему. Преступники не успели потратить ни рубля.

Квартира тоже возвращена пенсионеру.

Пенсионерка из Челябинска лишилась квартиры после общения с телефонными мошенниками.

