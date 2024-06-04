Пенсионер из Миасса чуть было не потерял единственное жилье, поверив мошенникам. Сохранить квартиру мужчине помогли сотрудники полиции, к которым он обратился за помощью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Аферисты позвонили пенсионеру по телефону. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили своего собеседника, что мошенники пытаются продать его квартиру. Тогда пожилой мужчина сам связался с риелтором и продал свое жилье по стоимости гораздо ниже рыночной. Получив деньги, пенсионер, по указанию вымогателей, передал их неизвестному. А когда одумался, обратился в полицию.
Полицейские быстро установили личность мошенника, получившего деньги. Курьером оказался несовершеннолетний житель Аргаяшского района.
В ходе следствия деньги изъяты и переданы пострадавшему. Преступники не успели потратить ни рубля.
Квартира тоже возвращена пенсионеру.
Пенсионерка из Челябинска лишилась квартиры после общения с телефонными мошенниками.