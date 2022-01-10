В Челябинске непривитых сотрудников городского электротранспорта отстранят от работы

У них было два месяца на то, чтобы поставить прививку от коронавируса

С завтрашнего дня, 11 января, все сотрудники челябинского городского электротранспорта при отсутствии QR-кодов будут отстранены от работы. Соответствующее распоряжение было размещено в телеграм-канале ЧелябГЭТ.

С начала ноября в Челябинке действует обязательная вакцинация для категории граждан, которые непосредственно работают с людьми, среди них и сотрудники челябинского городского электротранспорта — водители и кондуктора трамваев и троллейбусов. Им давали время на то, чтобы поставить прививку и получить QR-коды. Большинство из них воспользовались такой возможностью.

«Есть соответствующий приказ, на сегодняшний день среди не привитых наших сотрудников порядка 25 человек», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.

Напомним, что 13 декабряряд организаций начали отстранять своих сотрудников от работы за нарушение постановления главного санитарного врача региона Анатолия Семенова. в регионе представители ряда профессий.