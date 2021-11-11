В Челябинске действует обязательная вакцинация для категорий граждан, которые непосредственно работают с людьми, среди них — водители и кондукторы общественного транспорта. У них есть возможность поставить прививку до 11 декабря, сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».
ИА «Первое областное» узнало, все ли водители троллейбусов и трамваев привились от коронавируса на сегодняшний день.
«На данный момент 757 сотрудников уже с QR-кодом, 803 человека поставили первую прививку. У 103 человек медотвод, 44 отказались. Отстранять пока никого не планируем, у нас до 11 декабря продолжается прививочная кампания», — прокомментировал директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.
Также в Челябинске продолжаются ежедневные рейды по соблюдению масочного режима в городском общественном транспорте. В четверг, 11 ноября, проверка прошла в Ленинском районе, сообщили в мэрии.
«С утра на регулярных маршрутах было проверено 22 транспортных средства — из них два троллейбуса, один трамвай, четыре автобуса и 15 маршрутных такси. По результатам проверки выявлено, что все водители и кондукторы городского транспорта используют средства индивидуальной защиты», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.
Пассажиры не так ответственно относятся к своему здоровью. Менее 50% жителей при поездках на общественном транспорте используют защитные маски.