«Наблюдательный совет принял решение поддержать кандидатуру Александра Вагнера. Он выступил, рассказал о себе, своих успехах и достижения, предложил план своей работы в качестве ректора в рамках стратегии развития ЮУрГУ, принятой не так давно наблюдательным советом вуза и федеральной программы „Приоритет-2030“, в которой участвует университет», — рассказал ИА «Первое областное» член наблюдательного совета ЮУрГУ, депутат Госдумы Станислав Наумов.
По словам Наумова, опора на уже принятые в документы стратегического развития вуза была одним из требований к кандидатам. Задача нового ректора — реализовать эти замыслы, с учетом сложившейся ситуации в мире и санкций, принятых против российских университетов, ученых и предприятий.
«Наверное, не секрет, что в последнее время кандидатуры активно обсуждались председателем наблюдательного совета ЮУрГУ Виктором Борисовичем Христенко, Алексеем Леонидовичем Текслером и Александром Леонидовичем Шестаковым, который переходит на пост президента университета. Шестаков пригласил своего преемника в том числе на свой день рождения, на котором, видимо, отчасти познакомит Александра Вагнера с коллективом», — добавил Станислав Наумов.
В среду, 22 июня, Александру Шестакову исполнится 70 лет. В этот же день истекают его полномочия на посту ректора. Однако вуз он не покидает. Шестаков продолжит работать на благо университета в качестве президента ЮУрГУ. В мае его избрали на эту должность сроком на пять лет.
Между тем решение набсовета будет направлено в высшую аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования РФ. Именно там и должны принять окончательное решение о назначении Александра Вагнера на должность ректора.
Александр Рудольфович Вагнер родился 1 августа 1983 года (38 лет). Окончил Томский политехнический университет по специальности «Физика атомного ядра и частиц». Является представителем сильнейшей в Сибири научно-педагогической школы в области атомной науки и техники. В 2016 году окончил «Программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства» в Томском государственном университете. В 2017 году прошел программу повышения квалификации «Школа ректоров 10: настройка стратегии университета» на базе Московской Школы Управления «СКОЛКОВО».
Есть в биографии Вагнера и такой факт. С 2016 года по 2019 годы от лица Томского политехнического университета он координировал сотрудничество с крупнейшей в мире лабораторией по физики высоких энергий — «Европейская организация по ядерным исследованиям» (CERN, Женева, Швейцария). Благодаря этим усилиям Томский политех был официально принят в крупнейшие эксперименты на Большом адронном коллайдере.
Между тем в медуниверситете Челябинска началась процедура выборов ректора. Открыт прием заявлений от кандидатов, голосование запланировано на осень.