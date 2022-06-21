В Челябинске назвали имя будущего ректора ЮУрГУ

Срок полномочий Александра Шестакова на этом посту истекает 22 июня

Во вторник, 21 июня, наблюдательный совет ЮУрГУ рассмотрел кандидатуру на пост ректора вуза, который должен смениться нынешним летом, и назвал имя вероятного преемника Александра Шестакова.

«Наблюдательный совет принял решение поддержать кандидатуру Александра Вагнера. Он выступил, рассказал о себе, своих успехах и достижения, предложил план своей работы в качестве ректора в рамках стратегии развития ЮУрГУ, принятой не так давно наблюдательным советом вуза и федеральной программы „Приоритет-2030“, в которой участвует университет»,

— рассказал ИА «Первое областное» член наблюдательного совета ЮУрГУ, депутат Госдумы Станислав Наумов.

По словам Наумова, опора на уже принятые в документы стратегического развития вуза была одним из требований к кандидатам. Задача нового ректора — реализовать эти замыслы, с учетом сложившейся ситуации в мире и санкций, принятых против российских университетов, ученых и предприятий.

«Наверное, не секрет, что в последнее время кандидатуры активно обсуждались председателем наблюдательного совета ЮУрГУ Виктором Борисовичем Христенко, Алексеем Леонидовичем Текслером и Александром Леонидовичем Шестаковым, который переходит на пост президента университета. Шестаков пригласил своего преемника в том числе на свой день рождения, на котором, видимо, отчасти познакомит Александра Вагнера с коллективом»,

— добавил Станислав Наумов.

В среду, 22 июня, Александру Шестакову исполнится 70 лет. В этот же день истекают его полномочия на посту ректора. Однако вуз он не покидает. Шестаков продолжит работать на благо университета в качестве президента ЮУрГУ. В мае его избрали на эту должность сроком на пять лет.