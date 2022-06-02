В медуниверситете Челябинска началась процедура выборов ректора

Открыт прием заявлений от кандидатов, голосование запланировано на осень

В Южно-Уральском государственном медицинском университете запустили процедуру выборов ректора. Первым кандидатом на эту должность стал академик РАН Андрей Важенин, который временно исполняет обязанности главы вуза с мая 2021 года.

Процедура выборов ректора действительно запущена. 20 мая издан соответствующий приказ, и до 10 июня включительно любой желающий, кто соответствует определенным квалификационным требованиям и соберет необходимый пакет документов, может выдвинуть свою кандидатуру на конкурс.

Пока эту возможность использовал только один человек — исполняющий обязанности ректора ЮУГМУ академик РАН Андрей Важенин. Он выдвинул свою кандидатуру на заседании ученого совета вуза, и ученый совет ее поддержал.

«25 мая состоялся ученый совет университета, на котором я попросил поддержать меня в качестве кандидата в ректоры. Думаю, что за истекший год в университете произошли существенные трансформации, наша команда многое успела сделать для развития вуза и принять участие во многих масштабных мероприятиях. Хочу подчеркнуть, что „ворота“ для участия в выборах открыты для любого члена коллектива, который соответствует заданным критериям. Я убежден, что каждый из тех, кто заявится на выборы, — человек, который хочет и может вложить все свои силы и таланты в развитие вуза. Вне зависимости от итогов голосования это поможет сформировать эффективную управленческую команду, в которую все кандидаты на пост ректора привнесут ценные мысли, соображения и опыт», — заявил Андрей Важенин.

Срок полномочий Андрея Важенина в качестве исполняющего обязанности ректора продлен федеральным Минздравом до 29 октября 2022 года. Выборы ректора запланированы на осень.