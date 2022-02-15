В Челябинске нашли компанию для обустройства сквера у «Юности»

У Дворца спорта разместят вазоны, урны, барные стулья и скамьи за 12 млн рублей

В Челябинске нашли компанию для обустройства сквера у дворца спорта «Юность». В обновлении территории в центре города на месте бывшего автовокзала примет участие ООО «Челябинская многопрофильная компания». Фирма стала победителем аукциона на установку малых архитектурных форм. 151 МАФ установят за 11,9 млн рублей. Эту цену предложила компания, снизив от первоначальной стоимости в 17,2 млн рублей 30%, сообщает пресс-служба администрации города.

В Челябинске подвели итоги конкурса по определению подрядчика на обустройство нового общественного пространства у ДС «Юность». Победителем торгов стало ООО «Челябинская многопрофильная компания». По данным мэрии, снижение цены по результатам торгов произошло на 30%. Контракт с подрядчиком заключат до конца февраля.

В рамках контракта компания до 20 августа 2022 года установит 151 малую архитектурную форму 14 видов. В мэрии уточнили, чем украсят и обустроят территорию у Дворца спорта для удобства и комфорта челябинцев. Так, в сквере разместят 7 вертикальных шезлонгов, 48 радиальных скамеек, 17 урн, 6 двухместных кресел, 8 барных стульев, 27-метровую перголу и другие скамьи и вазоны.

Напомним, территорию вокруг Дворца спорта обновляют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».