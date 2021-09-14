В Копейске построят детский сад на 220 мест

Рядом с трехэтажным зданием обустроят игровые площадки и ягодник

К 30 октября 2022 года в Копейске на улице Грибоедова, 15 построят детский сад на 220 мест. Администрация города объявила аукцион по поиску подрядчика для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Начальная цена составляет 167,6 млн рублей. Победителя объявят в октябре. Информация опубликована на сайте госзакупок.





«Участок представляет собой застроенную территорию с насыщенной инженерной инфраструктурой с развитой сетью автомобильных дорог, проезжих частей улиц и тротуаров, подземных и наземных инженерных сетей. Естественный почвенный покров нарушен при эксплуатации участка. Растительность представлена в виде участков искусственно высаженных деревьев и естественной поросли. Территория свободна для строительства, с восточной стороны примыкает к частной жилой застройке, в южной части участка сохранились остатки фундаментов, кирпичи и куски бетона снесенного сооружения. Вдоль западной и южной границ участка произрастает древесная и кустарниковая растительность, через центральную часть — проложена асфальтированная дорожка», — сказано в конкурсной документации.





Проект детского сада разрабатывала челябинская компания «Регион Проект». На каждом из трех этажей будут по четыре игровые, спальни, раздевальные и туалетные комнаты, буфета. Кроме того, на первом этаже сделают медицинский кабинет, процедурную комнату, помещения для нужд кухонных работников. На втором этаже обустроят музыкальный зал, стиральную и гладильную, кабинеты заведующих. На третьем этаже оборудуют зал для физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога, бухгалтерию.





Проект строительства предусматривает установку на территории возле детского сада малых архитектурных форм, обустройство 12 игровых и двух физкультурных площадок для детей. Рядом с учреждением будут огород, ягодник, хозблок, площадка с навесом для колясок, места для чистки ковров, сушки белья и мусорных контейнеров.