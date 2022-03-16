В Челябинске начали монтировать забор на остановке, где в ДТП погибла женщина

Таким образом участок хотят обезопасить для пешеходов

В Челябинске начали монтировать забор на перекрестке у остановки «Поселок Бабушкина», где на прошлой неделе автомобиль вылетел на пассажиров и насмерть сбил женщину. Такое решение принято для того, чтобы организовать посадку пассажиров подальше от опасного перекрестка, сообщили ИА «Первое областное» в мэрии.

«Будет установлено 16 метров забора, чтобы предотвратить в этом месте остановку общественного транспорта и, соответственно, чтобы люди не ждали там транспорт. На следующей неделе там также завершат работу по светофорному объекту. Схема организации формируется в полном контакте с ГИБДД», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, ранее на данном перекрестке установили дополнительные секции (стрелку) на светофоре, чтобы водители с улицы Братьев Кашириных могли безопасно поворачивать налево.

Вечером в среду, 9 марта, на остановке «Поселок Бабушкина» в Челябинске автомобиль выехал на остановку и сбил людей, ожидающих транспорт. Погибла 53-летняя женщина, еще одну пострадавшую, 35-летнюю челябинку, медики доставили в городскую больницу. Подобная авария с погибшими произошла на этой же остановке месяцем ранее.