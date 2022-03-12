В Челябинске на аварийном перекрестке установили «стрелку» на светофоре

Это обеспечит безопасный поворот налево транспорта с улицы Братьев Кашириных

В Челябинске на перекрестке возле остановки «Поселок Бабушкина», где произошло несколько смертельных ДТП, установили дополнительные секции (стрелку) на светофоре, сообщает пресс-служба администрации Челябинска. Теперь водители с улицы Братьев Кашириных смогут безопасно поворачивать налево.

«Сегодня, 12 марта, для обеспечения безопасности движения и бесконфликтного выполнения маневров, на улице Братьев Кашириных в районе остановки „Поселок Бабушкина“ на светофорном обьекте добавлены дополнительные секции СВ1 и СВ2 (при движении от Чайковского в сторону Молодогвардейцев)», — пояснили в администрации Челябинска.

Отметим, что это первая мера обеспечения безопасности пешеходов и водителей на данной территории. В настоящее время прорабатывается схема установки ограждений на остановочных площадках и дополнительных знаков. Водителям автотранспорта необходимо учитывать введенные изменения.

Вечером в среду, 9 марта, на остановке «Поселок Бабушкина» в Челябинске автомобиль выехал на остановку и сбил людей, ожидающих транспорт. Погибла 53-летняя женщина, еще одну пострадавшую, 35-летнюю челябинку, медики доставили в городскую больницу. Подобная авария с погибшими произошла на этой же остановке месяцем ранее.

На запрос ИА «Первое областное» в администрации Челябинска ответили, что специальная комиссия рассмотрит вопрос безопасности данного участка. В пятницу, 11 марта, на том же месте легковой автомобиль влетел в остановочный комплекс. Авария произошла на остановке «Каширинский рынок». По данным ГИБДД, челябинец на Тойтоте решил завернуться и не пропустил Ладу Приору. От удара отечественная легковушка влетела в салон сотовой связи.