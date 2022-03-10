Мэрия Челябинска займется вопросом безопасности остановки, где в ДТП погибла женщина

Авария произошла на остановке «Поселок Бабушкина» вечером 9 марта

Вечером в среду, 9 марта, на остановке «Поселок Бабушкина» в Челябинске автомобиль выехал на остановку и сбил людей, ожидающих транспорт. Погибла 53-летняя женщина, еще одну пострадавшую, 35-летнюю челябинку, медики доставили в городскую больницу. Подобная авария с погибшими произошла на этой же остановке месяцем ранее. На запрос ИА «Первое областное» в администрации Челябинска ответили, что специальная комиссия рассмотрит вопрос безопасности данного участка.

«По завершении расследования обстоятельств данного ДТП на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения (в состав которой входят в том числе представители ГИБДД) будет внимательно рассмотрена данная территория и необходимость принятия мер в виде установки дополнительных средств организации дорожного движения», — ответили в мэрии.

Напомним, вечером 9 марта автомобиль «Ауди Q3», за рулем которого находился 27-летний мужчина, поворачивал направо, в это время навстречу ему двигался автомобиль FAW. За рулем китайского авто был 48-летний водитель. От столкновения FAW вылетел на остановочный комплекс «Поселок Бабушкина». Здесь стояли горожане, которые ожидали пассажирский транспорт. Одну женщину доставили в больницу, другая скончалась до прибытия медиков.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В январе на этой же остановке 19-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и выехал с проезжей части на остановку, где стояли люди. В результате происшествия на месте погибла 74-летняя женщина, 80-летнюю и 34-летнюю женщин госпитализировали.

