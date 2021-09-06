В центре Челябинска в районе цирка вновь поменяли схему движения

Ремонт трамвайного переезда обернулся крупной пробкой

В Челябинске продолжается ремонт трамвайных переездов. Вторую неделю идут работы на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных в районе цирка. Временно изменена схема движения транспорта. Это стало поводом для автомобильных пробок. Теперь мэрия Челябинска объявила об очередном ограничении на перекрестке. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на перекрестке опять затруднено движение в центр.

В городе идет третий этап ремонта трамвайного переезда на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. До 8 сентября здесь планируют завершить укладку плитки. Из-за ремонта изменилась схема движения автомобилей.

«Движение транспорта ограничено по улице Кирова при движении в сторону проспекта Победы, а также по Братьев Кашириных в сторону Береговой. Движение трамваев без ограничений», — пояснили в администрации города.





В мэрии обратили внимание водителей на ограничения и необходимость заранее планировать свой маршрут. Напомним, ремонт трамвайного переезда в районе цирка вызывает пробки: маршрутки едут по трамвайным путям и не могут вернуться на дорогу из-за плотного движения.