В Челябинске наблюдаются пробки 7 баллов

Движение затруднено из-за ремонта дорог

В Челябинске во вторник, 11 мая, конец рабочего дня сопровождается заторами на дорогах. Автомобильные пробки возникли на крупных перекрестках и развязках. Из-за ремонта дорог и переездов автомобилистам приходится искать пути объезда, которые не справляются с образовавшейся нагрузкой.

Традиционные ежевечерние пробки на улице Труда по направлению от Красноармейской и по улице Кирова до Братьев Кашириных и на параллельной развязке через реку Миасс сковали движение транспорта уже около двух часов. Ремонт Ленинградского моста вызвал весь поток автомобилей на эти транспортные развязки.

Затор машин наблюдается также на объездах закрытого участка дороги на улице Куйбышева: «покраснели» улицы Косарева, Чайковского и Комсомольский проспект.

В центре города вновь в обе стороны стоит улица Цвиллинга от Труда до Ленина, на проспекте Ленина серьезная пробка образовалась на перекрестке с улицей Российской. Затруднено движение по Ленина до Свердловского проспекта.

Также стоит улица Худякова к плотине и на пересечении Воровского с Доватора.

Два ДТП в левом ряду на Свердловском проспекте по направлению с ЧМЗ в районе развязки с Каслинской усугубили и без того ежевечерние заторы машин в этом районе. Свердловский проспект стоит от цинкового завода до пересечения с проспектом Победы, параллельно также стоит Каслинская улица. Также заторы наблюдаются на пересечении улицы Молодогвардейцев с Братьев Кашириных и проспектом Победы.