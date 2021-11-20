В Челябинске на разворотном кольце у ТРК «Алмаз» установили светофор

На проблемный участок давно жаловались и водители, и пешеходы

В Челябинске на разворотном кольце Копейского шоссе вблизи ТРК «Алмаз» установили светофор. Объект запустят сегодня, 20 ноября. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«Теперь благодаря светофору на участке разворота у ТРК „Алмаз“ увеличится пропускная способность, уменьшатся конфликтные ситуации, а движение в целом станет намного безопаснее»,— добавили в ведомстве.

Работы выполнены в рамках развития транспортной инфраструктуры Челябинска.

Напомним, в начале октября светофор установили на перекрестке улиц 250-летия Челябинска и Татищева. Водители и пешеходы нередко жаловались на организацию движения на этом переходе.