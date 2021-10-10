В Челябинске на перекрестке улиц 250-летия Челябинска и Татищева установили светофор. На организацию движения на этом пересечении часто жаловались и водители, и пешеходы.
«Комитет дорожного хозяйства выполнил его обустройство по многочисленным обращениям жителей города Челябинска», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Светофор установили 9 октября и в течение дня он работал режиме «жёлтого сигнала». Сегодня, 10 октября, объект будет включён в единую систему организации дорожного движения и начнёт работу в штатном режиме.