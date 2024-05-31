В Челябинске временно отменят 5 трамваев с 1 июня

Еще семь пустят по другим путям

В Челябинске с начала лета приступят к ремонту трамвайных путей сразу на четырех участках. Это узел на перекрестке Победы и Каслинской, улицы Цвиллинга, Черкасская и Сведловский тракт. На это время некоторые трамваи изменят привычный маршрут или перестанут курсировать, передает Организатор перевозок области.





По новым маршрутам пойдут следующие трамваи:

№ 5: ЧЭМК — Горького — Труда — Карла Маркса — Горького — ЧЭМК

№ 7: ЧГРЭС — Карла Маркса — Труда — ЧГРЭС

№ 9: ЦХП — ЧМК — Коксохим

№ 15: ЧТЗ — Горького — ЧГРЭС

№ 18: Чистопольская — Горького — Кирова — К. Маркса — Труда — Чистопольская

№ 20: Областная больница — Кирова — ЧЭМК

№ 22: Чистопольская — Труда — К. Маркса — Кирова — Горького — Чистопольская

Трамваи 3, 10, 14, 16, 19 временно отменяются.

На время ремонтных работ запустят компенсационные маршруты: автобус КМ1 (Теплотех — ЧМК) и трамвай-челнок (Свердловский проспект — Чичерина). Автобус будет ходить с интервалом 10—25 минут. Трамвай-челнок будет курсировать с интервалом 8—16 минут ежедневно.