В Челябинске с начала лета приступят к ремонту трамвайных путей сразу на четырех участках. Это узел на перекрестке Победы и Каслинской, улицы Цвиллинга, Черкасская и Сведловский тракт. На это время некоторые трамваи изменят привычный маршрут или перестанут курсировать, передает Организатор перевозок области.
По новым маршрутам пойдут следующие трамваи:
№ 5: ЧЭМК — Горького — Труда — Карла Маркса — Горького — ЧЭМК
№ 7: ЧГРЭС — Карла Маркса — Труда — ЧГРЭС
№ 9: ЦХП — ЧМК — Коксохим
№ 15: ЧТЗ — Горького — ЧГРЭС
№ 18: Чистопольская — Горького — Кирова — К. Маркса — Труда — Чистопольская
№ 20: Областная больница — Кирова — ЧЭМК
№ 22: Чистопольская — Труда — К. Маркса — Кирова — Горького — Чистопольская
Трамваи 3, 10, 14, 16, 19 временно отменяются.
На время ремонтных работ запустят компенсационные маршруты: автобус КМ1 (Теплотех — ЧМК) и трамвай-челнок (Свердловский проспект — Чичерина). Автобус будет ходить с интервалом 10—25 минут. Трамвай-челнок будет курсировать с интервалом 8—16 минут ежедневно.