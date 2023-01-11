Где в Челябинской области можно окунуться в купель на Крещение

Не везде южноуральцам предлагают проруби в естественных водоемах

В Челябинской области начали подготовку к крещенским купаниям, которые пройдут с 18 по 19 января. ИА «Первое областное» узнало, где в области можно безопасно окунуться в проруби и не только. Кое-где желающим придется посетить бассейн.

На водных объектах традиционно будут дежурить спасатели, чтобы при необходимости оказать первую помощь.

В столице региона организуют шесть купелей: два на Шершневском водохранилище, два на озере Смолино и два на Первом озере.





В Копейске организуют две иордани — на водоеме возле храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Энергетиков и на территории комплекса «Суворовские бани». Проруби освятят накануне празднования. У купелей установят фонари и теплые помещения для переодевания.

В Златоусте купель традиционно сделают на реке Ай у подножия хребта Уреньга в селе Веселовка. Предварительно в месте вырубки проведут анализ воды и проверят толщину льда.





В Саткинском районе в Крещение будут работать две официальные купели — в поселке Сулея и Сатке.

В Кусе по просьбам жителей открыли часовню с купелью. Горожане впервые смогут окунуться в воду в крещенскую ночь. В новом парке «Мысянский ключ» будет территория с освященным источником и часовней с купелью, пешеходными дорожками, смотровой площадкой, мостиками, оборудованным спуском к пруду. Это единственное место в районе, где можно окунуться в прорубь. Ранее местные жители сами организовывали небезопасные купели.





В Кыштыме крещенскую купель оборудуют на новом месте — на городском пруду по улице Энгельса.

Проруби также сделают на озерах Аргаяш и Увильды. Жители села Аргаяш смогут посетить сочельник и освящение воды в храме Святого Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца 18 и 19 января.





А в Еманжелинске купель на Хуторском водоеме организовывать не будут из-за отсутствия разрешенных для этого мест. Крещенские купания пройдут в бассейнах еманжелинского центра «Тайфун» и красногорского центра «Факел».





Помните: врачи не советуют окунаться в ледяную воду людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Не стоит погружать в купель маленьких детей, также от этого лучше отказаться беременным. В состоянии алкогольного опьянения заходить в прорубь опасно.

Подходить к проруби нужно в легко снимаемой и нескользкой обуви, нельзя нырять в воду вперед головой. Окунаться лучше максимум по шею.